Беларусь и Узбекистан подписали 16 документов по итогам переговоров Лукашенко и Мирзиеева

13 сентября, Ташкент /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан подписали 16 документов по итогам переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, передает корреспондент БЕЛТА.

Ключевые договоренности отражены в межправительственном договоре о социально-экономическом сотрудничестве на 2019-2023 годы. Это комплексный документ, который касается развития взаимодействия в самых различных отраслях.

Договор о научно-техническом сотрудничестве заключили академии наук обеих стран. Министерства иностранных дел Беларуси и Узбекистана подписали программу консультаций на 2019-2020 годы. По итогам переговоров стороны также оформили протокол о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение о международном автомобильном сообщении от 22 декабря 1994 года.

Большинство подписанных документов - это соглашения о развитии сотрудничества между различными министерствами и госорганами. С белорусской стороны с профильными ведомствами Узбекистана их заключили госкомитеты по имуществу и судебных экспертиз, министерства здравоохранения, культуры, образования, сельского хозяйства и продовольствия.

Также подписано несколько межправительственных соглашений о сотрудничестве: в областях науки и технологий, охраны объектов промышленной собственности, о взаимной помощи в таможенных делах, о системе содействия взаимной торговле, о развитии военно-технического сотрудничества.

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев приняли совместное заявление. В нем главы государств выразили свое удовлетворение поступательным наращиванием двустороннего сотрудничества и уверенность в том, что реализация достигнутых договоренностей и подписанных документов будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных отношений между странами и их выводу на качественно новый уровень.-0-