Беларусь крайне заинтересована в скорейшем разрешении конфликта в Украине - Лукашенко

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь крайне заинтересована в скорейшем разрешении конфликта в Украине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после голосования на выборах в местные Советы депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт или война (не знаю, кто как это называет), чтобы это все побыстрее закончилось, прекратилось", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства пояснил, что последствия этих событий отражаются и на Беларуси. "Мы хлебнули горя, дай бог", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что в Беларусь за время конфликта, только по официальным данным, прибыло около 160 тыс. украинцев. В то же время европейские страны не хотят принимать такое количество беженцев и вводят различные квоты.

"Я предоставил всем равные условия с белорусами, то есть бесплатное медицинское здравоохранение, бесплатное образование, детские сады и прочее, коммунальные услуги и все, как в Беларуси. Вы думаете, нам дешево это обошлось? Нет. Но люди попали в беду", - подчеркнул глава государства.

После обострения ситуации в Украине в Беларусь хлынул поток оружия, заметил он. "Если кто-то думает, что это шутки или прибаутки, вы заблуждаетесь", - сказал Президент. После этого было принято решение усилить контроль на белорусско-украинской границе. "Я мог бы это делать 10-12 лет, а мне надо за три года это сделать, чтобы перекрыть границу, - проблема. А то, что сюда хлынуло оружие, - это уже очень большая проблема, - заявил Александр Лукашенко. - И потом, это же и политическое, и дипломатическое, и прочее воздействие на нашу страну (вы же представляете, что там сегодня в Украине творится), а как от этого отгородится в эпоху глобального интернета?"

"Поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы этот пожар притушить, - еще раз подчеркнул глава государства. - И потом, дерутся наши братья. Война идет, брат против брата пошел. Разве это нормально? Я на это спокойно взирать не могу. Поэтому это надо заканчивать, никакому обществу это не надо".

С другой стороны, Президент заметил, что отдельным государствам конфликт в Украине выгоден. "Они будут постоянно раздувать этот конфликт, чтобы было жарко в России и Беларуси. Нам надо по уму поступить и прекратить этот конфликт. Вот, что главное", - резюмировал белорусский лидер.-0-

Минск останется переговорной площадкой по урегулированию конфликта в Украине - Лукашенко "Это тему в средствах массовой информации развернули, до скандала дошло. Я знаю, что никуда эта площадка не денется. Неужели европейские проблемы кто-то поедет в Азию решать?" - спросил Александр Лукашенко.