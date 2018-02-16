Александр Лукашенко во время посещения сахарорафинадного комбината в Слуцке

16 февраля, Слуцк /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь намерена выйти на китайский рынок с сахарной продукцией. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи с работниками дрожжевого завода и сахарорафинадного комбината в Слуцке, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что Китай открыл свой рынок для белорусской мясной и молочной продукции, планируется наладить поставки и по сахару.

Особо затронул Президент тему реализации производимой в Беларуси продукции и диверсификации рынков сбыта. Касаясь вопроса экспорта сахара, он отметил, что "рынок очень насыщен, и это существенно сбивает цены". Высокий конкурентный фактор сказывается и на том, что некоторые производители действуют не совсем честными методами.

По словам Александра Лукашенко, он решил лично ознакомиться с ситуацией на предприятии, имеющимися проблемами, внедрением прогрессивных технологий. По мнению главы государства, Слуцкий сахарорафинадный комбинат является лучшим из четырех в своей отрасли. "Ваше предприятие покрепче", - заметил он.

Руководство предприятия в свою очередь заверило Президента в том, что проблем с реализацией сахарной продукции быть не должно, для этого предпринимаются необходимые меры.-0-