Беларусь осталась единственным безопасным коридором между Западом и Востоком - Лукашенко

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь осталась единственным безопасным коридором между Западом и Востоком для передвижения людей, грузов и капиталов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета Безопасности Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"Если говорить объективно, нам не просто бороться с преступностью, потому что все мы видим и понимаем, что происходит вокруг нашей страны. И еще надо понимать то, что Беларусь осталась единственным безопасным, спокойным коридором для передвижения людей, грузов, наверное, и капиталов с Востока на Запад и с Запада на Восток", - сказал Александр Лукашенко.-0-
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