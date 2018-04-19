Беларусь поможет Молдове с подготовкой инженеров для предприятий

19 апреля, Кишинев /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь готова обучить у себя для Молдовы высококлассных специалистов для промышленных предприятий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам по итогам переговоров с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самый важный проект, который мы хотели бы реализовать с молдавским руководством, - это подготовка специалистов для Молдовы. Все хорошо: автобусы соберем, углубим локализацию здесь. Но, если не будет людей, умеющих производить и эксплуатировать эту технику, будет беда", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что такие предложения Беларусь озвучивает только своим друзьям, поскольку реализовать их затратно, а особенностями подготовки кадров и технологиями не принято разбрасываться. "Мы можем очень быстро, в течение нескольких месяцев в Минске готовить для вас инженеров. Они вернутся к вам мастерами и будут собирать автобусы, осуществлять локализацию других предприятий и параллельно учить других", - отметил глава государства.

С просьбой к белорусской стороне о подготовке кадров по технологическим специальностям обратился Президент Молдовы Игорь Додон. "Мы готовы вам как своим близким людям, братьям, помочь подготовить людей по основным направлениям", - заявил Александр Лукашенко.

Стороны детально проработают эти вопросы, соответствующие поручение даны правительствам и профильным ведомствам обеих стран.-0-