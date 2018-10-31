Беларусь предлагает сделать Восточную Европу трансграничным поясом стабильности и взаимодействия

31 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает сделать Восточную Европу трансграничным поясом стабильности и взаимодействия. Об этом он заявил сегодня на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что Беларусь находится на географическом перекрестке Европы, фактически зажатая между геополитическими гигантами. "Мы не хотим оказаться на линии нового цивилизационного разлома, на острие блокового противостояния между Востоком и Западом - это главное. Белорусы, как никто другой, знают, чем это может быть чревато. С ростом противостояния нам предрекают судьбу буфера, или "бастиона", между Россией и НАТО. Об этом говорят и эксперты, и политики", - констатировал белорусский лидер.

"С одной стороны, это плохо. Но с другой, если бы сильные мира сего пришли к договоренности не тащить государства Восточной Европы в различные военно-политические блоки, не требовать подтверждения лояльности в ущерб их суверенным интересам, этот регион стал бы трансграничным поясом стабильности и взаимодействия", - заявил Президент.-0-