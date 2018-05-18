Беларусь предлагает в концессию месторождение горючих сланцев "Туровское"

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Месторождение горючих сланцев "Туровское", расположенное в Столинском и Житковичском районах, включено в перечень предлагаемых для передачи в концессию объектов. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 18 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документ принят в целях привлечения инвестиций в геологическое изучение недр, разработку месторождений полезных ископаемых.-0-