Беларусь придает большое значение развитию всестороннего белорусско-кувейтского диалога - Лукашенко

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Эмира Государства Кувейт шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха, Наследного принца Государства Кувейт шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха и народ этой страны с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в
Александр Лукашенко отметил, что Беларусь придает большое значение развитию всестороннего белорусско-кувейтского диалога.
"Уверен, совместными усилиями мы сможем реализовать существующий потенциал белорусско-кувейтского сотрудничества и вывести двустороннее взаимодействие на качественно новый уровень на благо народов наших стран", - подчеркнул Президент.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN