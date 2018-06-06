Беларусь привлечет заем ЕБРР до 5 млн евро на строительство полигона твердых отходов

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь привлечет в 2018-2021 годах заем Европейского банка реконструкции и развития до 5 млн евро сроком на 15 лет для строительства нового регионального полигона твердых коммунальных отходов и модернизации систем сбора отходов в Пуховичском и Червенском районах. Соответствующий указ №217 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документом одобрен проект кредитного соглашения между Беларусью и ЕБРР в качестве основы для проведения переговоров.

Министерство иностранных дел уполномочено на их проведение и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Совету Министров поручено обеспечивать погашение и обслуживание займа за счет средств республиканского бюджета в установленные сроки и контролировать целевое использование средств.-0-