Беларусь привлечет заем ЕБРР до 5 млн евро на строительство полигона твердых отходов

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь привлечет в 2018-2021 годах заем Европейского банка реконструкции и развития до 5 млн евро сроком на 15 лет для строительства нового регионального полигона твердых коммунальных отходов и модернизации систем сбора отходов в Пуховичском и Червенском районах. Соответствующий указ №217 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Документом одобрен проект кредитного соглашения между Беларусью и ЕБРР в качестве основы для проведения переговоров.
Министерство иностранных дел уполномочено на их проведение и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Совету Министров поручено обеспечивать погашение и обслуживание займа за счет средств республиканского бюджета в установленные сроки и контролировать целевое использование средств.-0-
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