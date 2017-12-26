26 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь солидарна с позицией России по Сирии и Иерусалиму. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил сегодня на неформальной встрече президентов стран СНГ, которая проходит в подмосковной резиденции Президента России в Ново-Огарево, передает корреспондент БЕЛТА.

"Россия спасла Сирию и сохранила это государство, в котором я, наверное, раньше всех присутствующих побывал. Цветущее, прекрасное, красивое государство", - сказал Александр Лукашенко. Он выразил мнение, что, если бы не вмешательство России в ситуацию в Сирии, этого государства не было бы вообще.

"Мы также солидарны с вашей позицией по Иерусалиму", - заявил Президент Беларуси, обращаясь к Президенту России Владимиру Путину.

Глава белорусского государства отметил, что ему трудно оценивать решение Президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. "Может, за этим кроется что-то, чего мы еще не видим, но решение на первый взгляд кажется несколько странным, - сказал Александр Лукашенко. - Нельзя разрушать мир, который достался на этом клочке земли такой трудной ценой".

По словам белорусского лидера, в ситуации по вопросу Иерусалима необходимо придерживаться решений, которые были приняты Организацией Объединенных Наций.-0-

Лукашенко призвал не политизировать борьбу с допингом в спорте Говоря о ситуации, связанной с отстранением сборной России от предстоящих Олимпийских игр в Республике Корея, Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь поддерживает борьбу России с допингом.

Лукашенко уверен, что борьба на предстоящих выборах Президента России не будет острой и драматичной "Наша встреча носит политический оттенок в том смысле, что сердцевина наших объединений - и СНГ, и ЕАЭС, и Союзного государства - переживает такой ответственный период", - сказал Александр Лукашенко.