Беларусь способна себя защитить без милитаризации экономики - Лукашенко

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь способна себя защитить без милитаризации экономики. Об этом заявил сегодня представителям СМИ Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, насколько адекватен современным реалиям тот бюджет, который в Беларуси тратится на военную сферу, глава государства сказал: "Первое: я не могу милитаризировать экономику, это очень дорого потом обходится. Милитаризация экономики - это не просто фраза. Это заводы, фабрики и люди с военным мышлением, производящие военную продукцию. Что будем делать тогда, когда она будет не нужна? Надо об этом думать. Второе: нам сегодня не до жиру. Люди живут под мирным небом, и нам хотелось бы, чтобы люди жили достойно. Мы не можем огромные деньги бросать на содержание вооруженных сил".

Глава государства также подчеркнул, что белорусская доктрина не основывается на какой-то захватнической войне. "У нас абсолютно оборонная доктрина. И ее сутью является нанесение нашему противнику, если вдруг кто-то рискнет с нами воевать, неприемлемого ущерба, - сказал он. - На это денег у нас хватает. И мы тратим столько, чтобы выполнить эту задачу".

Александр Лукашенко добавил, что деньги в этом вопросе важны, но это не главное. "Побеждает всегда народ, а техники и оружия, для того чтобы защитить страну, у нас достаточно. Мы это демонстрируем и на учениях, и на парадах. Так будет всегда", - резюмировал белорусский лидер. -0-