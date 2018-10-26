Беларусь стремится к широкоформатному сотрудничеству с Украиной во всех сферах - Лукашенко

26 октября, Гомель /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь стремится к широкоформатному сотрудничеству с Украиной во всех сферах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Украины, передает корреспондент БЕЛТА.
"Беларусь настроена на предметный и конструктивный диалог со своими украинскими друзьями по любым направлениям. Наша страна стремится к широкоформатному сотрудничеству с Украиной во всех сферах в духе доверия и взаимной поддержки", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент обратил внимание, что не только экономика, но и тесные гуманитарные связи объединяют две страны и ее народы. Активно развивается двустороннее взаимодействие в сферах спорта, науки и образования.
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