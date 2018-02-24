Беларусь уделяет большое внимание расширению связей с Эстонией - Лукашенко

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Эстонии Керсти Кальюлайд с национальным праздником - 100-й годовщиной независимости Эстонской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства подчеркнул, что Беларусь уделяет большое внимание расширению связей с Эстонией.
"Убежден, что дальнейшее укрепление двустороннего диалога позволит вывести взаимовыгодное сотрудничество на новый уровень на благо наших государств", - говорится в поздравлении.-0-
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