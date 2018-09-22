Беларусь в ближайшее время получит шестой транш кредита ЕФСР

22 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь в ближайшее время получит шестой транш в $200 млн кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 сентября на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что на белорусско-российских переговорах в Сочи 21 сентября обсуждался целый блок финансовых проблем. Он в частности напомнил, что несколько лет назад была достигнута договоренность о выделении Беларуси кредитных ресурсов ЕФСР в общем объеме $2 млрд.
"Мы получили пять траншей. Остался шестой и седьмой. Я не вижу никаких проблем с выделением шестого транша, и, как было заявлено, можно решить вопрос по седьмому траншу. Все зависит от того, как прежде всего белорусская сторона в этом направлении будет работать. Думаю, что это решаемый вопрос. Шестой транш Беларусь получит в ближайшее время. Седьмой - это уже дело активности прежде всего белорусских членов правительства", - заявил белорусский лидер.-0-
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