Беларусь всегда стремилась к расширению взаимовыгодного сотрудничества со Швецией - Лукашенко

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Швеции Карла XVI Густава с Национальным днем Швеции. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства отметил, что Беларусь всегда стремилась к расширению взаимовыгодного сотрудничества ради роста благосостояния народов обеих стран.
"В этот знаменательный для вашей страны день искренне желаю Вам крепкого здоровья и осуществления планов, а всем шведским гражданам - счастья и мира", - говорится в поздравлении.-0-
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