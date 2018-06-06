Беларусь всегда стремилась к расширению взаимовыгодного сотрудничества со Швецией - Лукашенко

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Швеции Карла XVI Густава с Национальным днем Швеции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что Беларусь всегда стремилась к расширению взаимовыгодного сотрудничества ради роста благосостояния народов обеих стран.

"В этот знаменательный для вашей страны день искренне желаю Вам крепкого здоровья и осуществления планов, а всем шведским гражданам - счастья и мира", - говорится в поздравлении.-0-