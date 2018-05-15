15 мая, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь выиграла тендер на поставку первых четырех электробусов в Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

Инновационную новинку белорусского автопрома - электробус Vitovt Max Electro, объединяющий в себе преимущества троллейбуса и автобуса, был продемонстрирован Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, который вместе с главой белорусского государства Александром Лукашенко посетил Национальную выставку Беларуси.

Как было доложено президентам, "Белкоммунмаш" выиграл тендер на поставку первых четырех электробусов в Душанбе. Они прибудут примерно через неделю.

Как пояснил журналистам посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов, тендер проводился при участии ЕБРР, который в этом регионе финансирует экологические проекты. Белорусский электробус оказался лучшим по цене и теххарактеристикам. Теперь эту технику предстоит опробовать на практике с учетом местного рельефа и погодных условий.

Эмомали Рахмон отметил, что если техника хорошо покажет себя в эксплуатации, то последуют и новые заказы.

По информации Олега Иванова, ЕБРР может предоставить финансирование под весь проект по переводу городского транспорта Душанбе на экологически чистую технику.-0-