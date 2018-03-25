Беларусь заинтересована в динамичном развитии двусторонних контактов с Грецией - Лукашенко

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Греции Прокописа Павлопулоса с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь заинтересована в динамичном развитии двусторонних контактов, более полном использовании потенциала сотрудничества во всех отраслях", - говорится в поздравлении.

Глава государства убежден, что расширение взаимодействия между Беларусью и Грецией полностью отвечает интересам обеих стран.-0-