Беларусь заинтересована в динамичном развитии двусторонних контактов с Грецией - Лукашенко

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Греции Прокописа Павлопулоса с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Беларусь заинтересована в динамичном развитии двусторонних контактов, более полном использовании потенциала сотрудничества во всех отраслях", - говорится в поздравлении.
Глава государства убежден, что расширение взаимодействия между Беларусью и Грецией полностью отвечает интересам обеих стран.-0-
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