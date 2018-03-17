Беларусь заинтересована в использовании потенциала сотрудничества с Ирландией - Лукашенко

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Ирландии Майкла Хиггинса и народ этой страны с национальным праздником - Днем святого Патрика. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Беларусь заинтересована в динамичном развитии двусторонних контактов, более полном использовании потенциала сотрудничества во всех отраслях. Убежден, что расширение белорусско-ирландских отношений полностью отвечает интересам наших стран", - говорится в поздравлении.-0-