Беларусь заинтересована в использовании потенциала сотрудничества с Ирландией - Лукашенко

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Ирландии Майкла Хиггинса и народ этой страны с национальным праздником - Днем святого Патрика. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Беларусь заинтересована в динамичном развитии двусторонних контактов, более полном использовании потенциала сотрудничества во всех отраслях. Убежден, что расширение белорусско-ирландских отношений полностью отвечает интересам наших стран", - говорится в поздравлении.-0-
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