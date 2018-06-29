Беларусь заинтересована в развитии диалога с Австрией по обеспечению безопасности в регионе - Лукашенко

29 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии диалога с Австрией по обеспечению безопасности в регионе. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время двусторонней встречи с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.
Президент обратил внимание на то, что Австрия играет значительную роль в укреплении безопасности в Европе. "И мы бы очень хотели, чтобы осенью текущего года на Минской конференции по безопасности в нашем регионе присутствовали австрийские представители высокого уровня. Мы бы хотели иметь солидный диалог по развитию процесса обеспечения безопасности в нашем регионе", - подчеркнул Александр Лукашенко.
"В 2019 году мы принимаем II Европейские игры, и мы бы очень хотели, чтобы лучшие ваши спортсмены были широко представлены на них. Пользуясь случаем, я бы хотел пригласить и вас посетить эти игры", - пригласил высокого гостя Президент.-0-
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