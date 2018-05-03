Беларуси нужны предприятия, работающие без постоянной подпитки из госбюджета - Лукашенко

3 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларуси нужны предприятия, которые живут без постоянной подпитки из госбюджета. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по решению актуальных вопросов социально-экономического развития, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правительство намеревается продолжить практику оказания государственной поддержки предприятиям. Не спорю, видимо, кого-то надо и поддерживать. Однако главный вопрос: на какие цели направлены предложения по оказанию этой поддержки. Если на текущие нужды, то обсуждение сегодня можно и не начинать. Мы не видим обещанного эффекта в полном объеме от ранее оказанной господдержки. Нам нужны предприятия, которые живут без постоянной подпитки из госбюджета. Таким образом мы привыкли забирать деньги учителей и врачей и направлять их туда, где они должны зарабатываться и, наоборот, направляться в бюджет", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"Мы за счет бюджета всем помочь не сможем. К примеру, поддержали модернизацию многих предприятий, и теперь их экономика должна быть самостоятельной и возвращать вложенное", - потребовал глава государства.-0-