Белорусские онкологи достойны Нобелевской премии - Лукашенко

29 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Белорусские онкологи достойны Нобелевской премии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время общения с пациентами Минского городского клинического онкологического диспансера, передает корреспондент БЕЛТА.

Пациенты рассказали главе государства, как проходят лечение в диспансере. По их словам, персонал медучреждения очень чуткий и внимательный, а профессионализм врачей внушает надежду на скорое выздоровление.

"Им Нобелевскую премию надо давать, они всех здесь вылечивают", - отметил Александр Лукашенко. В этом его поддержали и пациенты диспансера.

Президент пообщался с каждым из больных, в числе которых были и дети. Практически все они прошли несколько курсов терапии, и у большинства признаков возврата болезни нет.

Александр Лукашенко вручил ребятам и их родителям новогодние подарки, поздравил с наступающим праздником и пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни. В свою очередь дети презентовали главе государства свои сувениры. Один из них - нарисованная девочкой картина в честь выздоровления матери - займет свое место во Дворце Независимости, пообещал Президент.

Во время посещения медучреждения главе государства доложили, что диспансер оказывает услуги не только жителям столицы, но и работает на республику в целом. Отмечено, что за последние 25 лет количество пациентов с онкозаболеваниями выросло, в том числе этому поспособствовало развитие средств и методов диагностики, а также сказалось изменение демографической структуры населения.

"Во главу угла ставились именно эффективные технологии. Переоснащение онкологической службы позволило при росте заболеваемости добиться снижения смертности, - рассказал главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера Владимир Караник. - Мы гордимся тем, что буквально при 10-процентном приросте коечного фонда количество пролеченных больных увеличилось в 2,5 раза. Это стало возможным за счет реорганизации коечного фонда. Переоснащение позволило буквально в течение 3 лет выйти на самые высокие технологии, что позволяет пролечивать больше пациентов и обеспечивать доступность онкопомощи".

Главврач высказал слова благодарности и в адрес отечественной фармпромышленности. "За последние 5 лет в номенклатуре препаратов, используемых в лечении наших пациентов, 92% - отечественного производства", - сказал он.

Президент ознакомился с организацией систем жизнеобеспечения в отделении ядерной медицины, современными методами диагностики и лечения пациентов с онкологической патологией, условиями их пребывания в диспансере.

Минский городской клинический онкологический диспансер - специализированное лечебно-профилактическое учреждение в системе комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Он основан в 1934 году и является старейшим онкологическим учреждением страны.

В настоящее время диспансер объединяет стационар на 608 коек и поликлинику на 500 посещений в смену. Ежегодно клинические подразделения проводят более 34 тыс. госпитализаций, хирургические отделения выполняют около 10 тыс. операций, из них более половины сложных и высокотехнологичных. С введением в эксплуатацию в 2015 году нового оборудования - линейных ускорителей, не имеющих аналогов в странах СНГ, - радиологической службой освоены самые современные методики высокоточной лучевой терапии.

В 2011 году было принято решение о реконструкции корпусов диспансера со строительством нового радиологического корпуса. За это время была серьезно модернизирована инфраструктура учреждения, укреплена материально-техническая база. В новом радиологическом корпусе, который вводится в эксплуатацию, будет функционировать крупнейшее в Европе отделение ядерной медицины на 20 коек, что существенно увеличит возможности проведения радиойодтерапии и радиойоддиагностики пациентам, страдающим раком щитовидной железы.

За последние 5 лет число пациентов, состоящих на учете онкологической службы города, увеличилось практически на 30% и составляет около 63,3 тыс. человек. Благодаря пристальному вниманию государства к этой проблеме, внедрению современных методик диагностики и лечения злокачественных новообразований удалось на фоне значительного роста заболеваемости не допустить роста смертности от данной патологии.-0-

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