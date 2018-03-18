Белорусско-иранские отношения за 25 лет прошли богатый на положительные результаты путь - Лукашенко

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между странами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С удовольствием хочу отметить высокий уровень диалога, который мы смогли достигнуть за прошедшую четверть века. Несмотря на внешние препятствия, в тяжелое время Минск и Тегеран помогали друг другу, сотрудничали в разных отраслях в соответствии с принципами взаимной поддержки и уважения", - говорится в поздравлении.

Глава государства констатировал, что благодаря твердой политической воле белорусско-иранские отношения уже прошли долгий и богатый на положительные результаты путь. "Уверен, с учетом значительного потенциала и заинтересованности обеих сторон мы и в дальнейшем будем успешно развивать взаимовыгодные связи между нашими странами", - подчеркнул Президент.

Хасан Роухани в поздравительном послании Александру Лукашенко отметил, что Иран и Беларусь продемонстрировали свою решимость развивать сотрудничество на благо двух стран и народов. "На основании этого более чем за последние два десятилетия тесное сотрудничество наших государств привело к плодотворным результатам по многим двусторонним и международным вопросам", - обратил внимание он.

"Ценные достижения отношений за последние 25 лет и преодоление препятствий на пути открыли перед нами ясную перспективу. Поэтому я уверен, что хорошие отношения Ирана и Беларуси будут и далее развиваться на благо взаимных интересов двух народов", - говорится в поздравительном послании, поступившем в адрес Президента Беларуси.-0-