21 сентября, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-российские переговоры пройдут сегодня в Сочи. Накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Сочи с рабочим визитом, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В аэропорту главу государства встречали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, мэр Сочи Анатолий Пахомов.
Белорусско-российские переговоры пройдут на высшем уровне с участием членов правительств двух стран. Президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин также проведут двустороннюю встречу в формате один на один.
Стороны обсудят развитие отношений в сферах сельского хозяйства, промышленности, проблематику торгово-экономического и финансового взаимодействия, сотрудничество в нефтегазовой сфере, по союзной и интеграционной тематике.-0-
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