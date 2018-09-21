21 сентября, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-российские переговоры пройдут сегодня в Сочи. Накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Сочи с рабочим визитом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В аэропорту главу государства встречали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Белорусско-российские переговоры пройдут на высшем уровне с участием членов правительств двух стран. Президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин также проведут двустороннюю встречу в формате один на один.

Стороны обсудят развитие отношений в сферах сельского хозяйства, промышленности, проблематику торгово-экономического и финансового взаимодействия, сотрудничество в нефтегазовой сфере, по союзной и интеграционной тематике.-0-