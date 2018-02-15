Белорусско-турецкие отношения переживают период ренессанса - Лукашенко

15 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Белорусско-турецкие отношения переживают период ренессанса. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, передает корреспондент БЕЛТА.

"В течение нескольких последних лет белорусско-турецкие отношения, я бы сказал, переживают некий период ренессанса. Мы наладили очень доброе сотрудничество в торгово-экономической сфере, а это фундамент любых отношений. У нас как никогда хорошие политические отношения", - сказал Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что основные министерства и ведомства двух стран наладили тесное и плодотворное сотрудничество, а товарооборот между странами приблизился к $1 млрд. "Но это только база для дальнейшего развития белорусско-турецких отношений. Давайте использовать эту базу для наращивания наших отношений по всем направлениям. Закрытых тем для сотрудничества с Турецкой Республикой у нас нет, мы готовы с вами сотрудничать по всему спектру", - подчеркнул глава белорусского государства.

В свою очередь Бинали Йылдырым поблагодарил Александра Лукашенко за то, что с первых минут турецкая делегация чувствует тепло и гостеприимство со стороны белорусских коллег. Он рассказал, что накануне провел встречу с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым, стороны обсудили важнейшие межгосударственные вопросы, в том числе развитие сотрудничества в экономической, торговой, транспортной, культурной сферах.

"Конечно, я запоздал с визитом в качестве премьер-министра в вашу страну. Пользуясь случаем, хочу передать вам наилучшие слова от нашего Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он доволен хорошими отношениями между нашими государствами, но считает, что мы недостаточно используем потенциал и имеем возможности для развития сотрудничества", - отметил глава турецкого правительства.-0-