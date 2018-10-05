Беспилотники новой эры и робот-пулемет - Лукашенко продемонстрировали возможности нового вооружения

5 октября, Ивацевичский район /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня продемонстрировали возможности новых образцов вооружения, военной и специальной техники отечественного производства, передает корреспондент БЕЛТА.

Прибыв на 174-й учебный полигон Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, глава государства обратил внимание, что суть мероприятия не в том, чтобы кому-то грозить или развернуть пиар-компанию. "Несколько месяцев назад мною было принято решение: когда разберемся с экономикой, подтянем уборочную, посмотрим и на то оружие, которое модернизовали и создали для ведения современной войны. Мы люди военные и должны каждый день быть готовы к войне, если говорить открытым текстом", - сказал Александр Лукашенко.

Демонстрацию решили начать с модернизированной техники. Первым Президенту показали танк Т-72БМЭ. "Только в последние месяцы мы подошли к созданию первой белорусской полноценной модернизации этой боевой машины, которая доводит характеристики до уровня современных боевых танков - Т-72Б3 и Т-90", - представил обновленный образец председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко. На танке размещены новый прицельный комплекс с тепловизором и различные датчики, усилена броня и установлен более мощный двигатель. Кроме того, Т-72БМЭ может стрелять управляемыми ракетами.

"Конечно, можно было купить Т-90, но это огромные деньги - $11 млн. А в бою он, может, даже и три минуты не проживет, - заметил Александр Лукашенко. - Поэтому надо старый хороший, надежный танк, который мы знаем, довести до уровня импортного Т-90".

По словам главы государства, создать машину - одно дело, не менее важно научиться стрелять из нее и попадать по целям. Так Президент намекнул на не совсем удачное, на его взгляд, выступление белорусского экипажа на последнем танковом биатлоне (белорусов на полигоне в Алабино в итоговом зачете обошли россияне и китайцы). "Они что, на других танках воевали или у них другие люди? Наши люди глупее? Нет. Третье место - это не выиграли", - считает он.

Как пояснили члены экипажа танка, сражавшегося на Армейских играх и демонстрировавшегося сегодня, выиграть соревнования не позволила техническая неисправность. Пока они меняли боевую машину, прошло много времени, и наверстать его не удалось.

"Ладно, главное, чтобы не в бою", - отметил Александр Лукашенко. И все же поинтересовался, когда танкисты смогут завоевать первое место. Те не стали давать громогласных обещаний, но заверили, что всегда стремились к наилучшему результату и будут так действовать и впредь.

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