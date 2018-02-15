Благодарность Президента объявлена представителям Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане

15 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Благодарность Президента Беларуси объявлена представителям общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане", сообщили БЕЛТА в
Этой награды удостоены заместитель председателя совета данного общественного объединения Юрий Батян, председатель Глубокской районной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Антон Жданович, председатель Кобринской районной организации Олег Коцюба, председатель Чечерской районной организации Александр Пипко, а также председатель первичной организации воинов-интернационалистов Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане военно-технического факультета Белорусского национального технического университета Геннадий Черных.
Они отмечены Благодарностью Президента за значительный личный вклад в создание и укрепление ветеранских организаций, активное участие в социальной защите воинов-интернационалистов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.411 BYN
|2.417 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.958 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.45 BYN