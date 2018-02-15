Благодарность Президента объявлена представителям Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане

15 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Благодарность Президента Беларуси объявлена представителям общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Этой награды удостоены заместитель председателя совета данного общественного объединения Юрий Батян, председатель Глубокской районной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Антон Жданович, председатель Кобринской районной организации Олег Коцюба, председатель Чечерской районной организации Александр Пипко, а также председатель первичной организации воинов-интернационалистов Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане военно-технического факультета Белорусского национального технического университета Геннадий Черных.

Они отмечены Благодарностью Президента за значительный личный вклад в создание и укрепление ветеранских организаций, активное участие в социальной защите воинов-интернационалистов.-0-