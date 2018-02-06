Благодарность Президента объявлена труженикам АПК Брестской области и Гродненского района

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарность Президента Республики Беларусь за значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных показателей объявлена труженикам агропромышленного комплекса Брестской области, а также Гродненского района. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Кроме того, Благодарность Президента объявлена коллективам работников ряда сельхозпредприятий. В их числе СПК "Лариновка" Оршанского района, ОАО "Агро-Колядичи" Пружанского района, СПК "Свислочь" Гродненского района, коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Совхоз-комбинат "Заря" Мозырского района, ОАО "Городея" Несвижского района и ОАО "Рассвет" имени К.П.Орловского Кировского района.-0-