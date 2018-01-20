Благодарность Президента объявлена труженикам Могилевской и Витебской областей

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарность Президента Беларуси объявлена труженикам Могилевской и Витебской областей за значительный вклад в укрепление белорусской государственности и в связи с 80-летием со дня образования этих регионов. Соответствующие распоряжения подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документами также предусмотрено выделить из средств резервного фонда Президента Республики Беларусь по Br1 млн на финансирование в 2018 году ремонтно-восстановительных работ в государственном учреждении образования "Ясли-сад №4 г.Кричева" и реконструкции корпуса №2 учреждения здравоохранения "Витебский областной клинический онкологический диспансер".-0-