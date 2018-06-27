Благодарности Президента Беларуси объявлены преподавателям и студентам

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарность Президента Беларуси за плодотворную научно-педагогическую деятельность, значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие творческих способностей талантливой молодежи, отличные успехи в учебе, высокие показатели в научной и общественной деятельности объявлена 22 работникам сферы высшего образования, студентам и курсантам. Соответствующие распоряжения подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

В числе удостоенных Благодарности Президента доцент кафедры технологии и методики преподавания Полоцкого госуниверситета Ирина Андреева, заведующий кафедрой ихтиологии и рыбоводства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Николай Барулин, начальник кафедры иностранных языков Института пограничной службы Беларуси Татьяна Перевалова, студентка пятого курса энергетического факультета БНТУ Елена Богдан, студент пятого курса механического факультета Белорусского государственного университета транспорта Павел Буйленков, курсант четвертого курса факультета милиции Академии МВД Беларуси Надежда Касперович.-0-