Благодарности Президента удостоены работники МТРК "Мир" и председатель комиссии Совета Республики

29 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Благодарность Президента Беларуси объявлена работникам Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании "Мир". В частности, за плодотворную работу, высокий профессионализм, заслуги в формировании и развитии информационного пространства СНГ ее удостоены редактор студии телевидения Дарья Кириллова и телеоператор Вадим Трусов. Об этом БЕЛТА сообщили в
Благодарности за многолетнюю плодотворную работу, значительный вклад в социально-экономическое развитие Беларуси удостоен председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков.-0-
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