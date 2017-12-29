Благодарности Президента удостоены работники МТРК "Мир" и председатель комиссии Совета Республики

29 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Благодарность Президента Беларуси объявлена работникам Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании "Мир". В частности, за плодотворную работу, высокий профессионализм, заслуги в формировании и развитии информационного пространства СНГ ее удостоены редактор студии телевидения Дарья Кириллова и телеоператор Вадим Трусов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Благодарности за многолетнюю плодотворную работу, значительный вклад в социально-экономическое развитие Беларуси удостоен председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков.-0-