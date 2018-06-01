Более 30 детей из Японии будут отдыхать в "Зубренке"

1 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение №114рп "О выделении денежных средств", сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документом предусматривается выделение денежных средств для организации отдыха в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" в августе этого года 32 детей из Японии. В программу их пребывания включены санаторно-оздоровительные услуги, экскурсии, культурные мероприятия, медицинское обследование.

Отдых в Беларуси для детей из пострадавших от стихийных бедствий в 2011 году районов Японии организуется ежегодно, начиная с 2012 года.

Реализация проекта содействует развитию сотрудничества между Беларусью и Японией, а также знакомству детей из Японии с историей и культурой нашей страны.-0-