Более 30 детей из Японии будут отдыхать в "Зубренке"

1 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение №114рп "О выделении денежных средств", сообщили БЕЛТА в
Документом предусматривается выделение денежных средств для организации отдыха в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" в августе этого года 32 детей из Японии. В программу их пребывания включены санаторно-оздоровительные услуги, экскурсии, культурные мероприятия, медицинское обследование.
Отдых в Беларуси для детей из пострадавших от стихийных бедствий в 2011 году районов Японии организуется ежегодно, начиная с 2012 года.
Реализация проекта содействует развитию сотрудничества между Беларусью и Японией, а также знакомству детей из Японии с историей и культурой нашей страны.-0-
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