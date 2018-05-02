Борьба с коррупцией, разведка, общественная безопасность - Лукашенко принял с докладом председателя КГБ

2 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя КГБ Беларуси Валерия Вакульчика, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я уже как-то говорил по поводу работы КГБ и благодарил коллектив. Еще раз хочу подчеркнуть, что эффективная борьба с коррупцией видна. В КГБ этому придают большое значение. Молодцы ребята, которые работают в этом направлении", - сказал Президент.

Вместе с тем глава государства поинтересовался ситуацией в сфере противодействия и выявления коррупции. "Что больше всего настораживает в этом плане?" - спросил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что у КГБ есть и специфические направления работы, которые больше никто не может осуществлять. Это в том числе разведка, контрразведка, антитеррористическая деятельность, защита конституционного строя. "Это не снимается. Все должны понимать, и общество в том числе, что комитет в этом плане работает. И закономерный вопрос: у нас здесь какие результаты?" - поинтересовался белорусский лидер.

Он обратил внимание на вопросы общественной безопасности: "У нас прошел ряд крупных мероприятий с большим скоплением населения. И впереди День Победы, День Независимости. Здесь мы должны также видеть, есть ли у нас проблемы накануне этих мероприятий. Ну и вообще, как комитет оценивает ситуацию в сфере общественной безопасности?"

На встрече затрагивались и некоторые другие вопросы, в том числе кадровые.

Отдельно Александр Лукашенко дал поручение в отношении, насколько это возможно, подробного информирования общественности о результатах деятельности органов госбезопасности. "Чтобы не говорили, что мы тут пеленой покрыли все, прячем от народа. То, что надо, мы прячем, потому что это не разглашается. Но в большинстве своем прятать нечего", - отметил глава государства.-0-