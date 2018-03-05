Борисенко согласован на должность гендиректора ОАО "Гомельтранснефть Дружба"

5 марта, Минск /Алина Гришкевич – БЕЛТА/. Олег Борисенко согласован на должность генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Соответствующее кадровое решение сегодня принял Президент Беларуси Александр Лукашенко.
До этого Олег Борисенко занимал должность председателя Гомельского областного Совета депутатов.-0-
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