БРСМ предлагает присвоить Дворцу Независимости статус историко-культурной ценности

29 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Участники встречи Президента Беларуси с активом БРСМ предложили присвоить Дворцу Независимости статус историко-культурной ценности, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства не исключил такой возможности. "Пройдем этот путь спокойно. Есть определенные процедуры, и если данная идея будет поддержана до Президента, я соглашусь", - сказал Александр Лукашенко.-0-
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