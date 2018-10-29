БРСМ предлагает присвоить Дворцу Независимости статус историко-культурной ценности

29 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Участники встречи Президента Беларуси с активом БРСМ предложили присвоить Дворцу Независимости статус историко-культурной ценности, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства не исключил такой возможности. "Пройдем этот путь спокойно. Есть определенные процедуры, и если данная идея будет поддержана до Президента, я соглашусь", - сказал Александр Лукашенко.-0-