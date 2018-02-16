16 февраля, Слуцк /Корр. БЕЛТА/. Небольшие частные мясоперерабатывающие комбинаты смогут получать в управление сельхозпредприятия. Этот вопрос обсуждался во время рабочей поездки Президента Беларуси Александра Лукашенко в Слуцкий район, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства считает возможным передавать в управление небольшим частным мясоперерабатывающим комбинатам сельхозпредприятия в качестве сырьевой зоны. "Не обязательно передавать в собственность, отдадим в управление", - предложил Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что власть не должна вмешиваться в работу переданных предприятий, однако необходимо будет по-прежнему контролировать кадры. "Кадры - это политика государственная. Кадры решают все", - констатировал Президент.-0-
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