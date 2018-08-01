"Чтобы собрать до зернышка" - Лукашенко ждет от аграриев максимум напряжения во время уборочной

1 августа, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует приложить максимум усилий, чтобы урожай в стране был как можно больше. Об этом глава государства заявил сегодня во время ознакомления с организацией уборки зерновых в Минском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что в этом году из-за жаркой погоды во многих странах ожидается очень большой недобор зерна. Так, погибли зерновые в Германии и Польше, не лучшим образом складывается ситуация во Франции и Испании. В России прогнозируют 25% недобора к уровню прошлого года.

"Конечно, и мы что-то потеряли, но не настолько: нас еще Господь пожалел. Поэтому надо иметь в виду, что мы особо не бросимся где-то закупать хлеба. На рынке они будут. Но, во-первых, будут очень в цене, а во-вторых, понятно, какие мы будем покупать корма по качеству. Поэтому максимум напряжения для того, чтобы собрать до зернышка то, что мы сегодня вырастили, и кукурузу", - сказал Президент.

Глава государства посетил сегодня поля 1-й Минской птицефабрики, где ему доложили о ходе уборки зерновых в стране и регионе. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца, в республике уже убрано более 800 тыс. га, что составляет около 41% площади зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 2,5 млн т зерна с урожайностью 28,8 ц/га.

Александр Лукашенко также подробно поинтересовался развитием сельскохозяйственных предприятий на территории Минской области и района. Президенту сообщили, что некоторым сильным хозяйствам может не хватать собственных земель для производства необходимого количества комбикормов. Глава государства поручил проработать вопрос передачи таким сельхозорганизациям отстающих хозяйств, чтобы тем самым подтянуть уровень и их производств.-0-

Лукашенко обращает особое внимание на условия работы механизаторов в жару Президент считает, что надо очень внимательно относиться к организации труда людей, и, если будет такая духота, делать перерыв в середине дня, чтобы больше работы выполнять в утреннее и вечернее время.