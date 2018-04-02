День единения воплощает в себе братство и нерушимую дружбу народов Беларуси и России - Лукашенко

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусам и россиянам по случаю празднования Дня единения народов Беларуси и России. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"День единения народов Беларуси и России - это знаменательный праздник, который воплощает в себе наше братство и нерушимую дружбу, добрососедство, взаимопонимание и всестороннее сотрудничество, - говорится в обращении. - Каждый день мы совместно работаем для достижения главной цели интеграции - улучшения жизни людей за счет успешного социально-экономического развития Беларуси и России".

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов Беларуси и России "За годы совместного строительства мы достигли значительных результатов, эффективно решая ключевые задачи двустороннего сотрудничества. Сегодня Союзное государство является примером успешной интеграции для всего евразийского пространства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что союзнические отношения между двумя странами способствуют расширению взаимовыгодных экономических и гуманитарных связей, установлению равных прав и единых социальных гарантий для граждан. "На международной арене мы выступаем консолидированно, внося весомый вклад в обеспечение мира и безопасности. Последовательно и результативно укрепляем обороноспособность наших стран, объединяя усилия перед лицом современных вызовов и угроз", - обратил внимание Президент.

Глава государства убежден, что сотрудничество Беларуси и России обладает огромным потенциалом. "Чтобы реализовать его в полной мере, мы должны неукоснительно соблюдать договоренности, сохраняя и развивая наши достижения и общее наследие", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Приоритетными направлениями долгосрочного союзного строительства он назвал инновационные и наукоемкие разработки, которые необходимо внедрять во все сферы жизни. "С их помощью возможно уверенное построение высокотехнологичной экономики и информационного общества", - отметил глава государства.

От эффективности совместных действий во многом зависят авторитет и позиции Беларуси и России в мировом сообществе, конкурентоспособность наших стран и - что самое главное - благополучие граждан, говорится в обращении.

"Союзное государство - это наше достояние, позволяющее двум братским народам жить одной семьей в мире и согласии. Уверен, что воля белорусов и россиян к единению, как и прежде, будет служить прочным основанием для интеграционного строительства, дальнейшего развития многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории", - резюмировал белорусский лидер.-0-