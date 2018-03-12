12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. День судебного эксперта установлен в Беларуси. Соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 12 марта, сообщили БЕЛТА в
Праздник будет отмечаться 22 апреля. Это день подписания Президентом в 2013 году указа об образовании Государственного комитета судебных экспертиз, которому в нынешнем году исполняется 5 лет.
Документ принят в целях повышения престижа профессии судебного эксперта, закрепления и развития традиций в сфере судебно-экспертной деятельности.-0-
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