12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. День судебного эксперта установлен в Беларуси. Соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 12 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Праздник будет отмечаться 22 апреля. Это день подписания Президентом в 2013 году указа об образовании Государственного комитета судебных экспертиз, которому в нынешнем году исполняется 5 лет.

Документ принят в целях повышения престижа профессии судебного эксперта, закрепления и развития традиций в сфере судебно-экспертной деятельности.-0-