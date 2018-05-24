Для Беларуси одним из ключевых компонентов безопасности был и остается экономический - Лукашенко

24 мая, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Для Беларуси одним из ключевых компонентов безопасности был и остается экономический. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на международной экспертной конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", передает корреспондент БЕЛТА.

"Для Беларуси одним из ключевых компонентов безопасности был и остается экономический. Этот компонент должен лежать в основе всего. Будет развиваться экономика в государствах, будут иметь люди рабочее место, а следовательно, и хоть какие-то доходы для того, чтобы удовлетворить свои потребности и своей семьи, - будет мир. Этот подход мы целенаправленно продвигаем на всех уровнях, включая ОБСЕ", - сказал Александр Лукашенко.

Президент считает, что для обеспечения неконфронтационного и устойчивого развития региона на фоне растущего геополитического противостояния многие государства недооценивают реализацию многоуровневых интеграционных проектов.

"Находясь на стыке Евразийского и Европейского союзов, Беларусь особо заинтересована в их взаимном сближении. Нужно переходить от абстрактных разговоров к конкретному взаимодействию. Точек соприкосновения чрезвычайно много: в экономике, энергетике, экологии, гуманитарном сотрудничестве, транспорте, логистике, в борьбе с нелегальной миграцией, трансграничной преступностью, наркоманией, торговлей людьми и так далее", - привел примеры глава государства.

Именно через них шаг за шагом может выстраиваться модель сближения двух крупнейших интеграционных образований и нарабатываться взаимное доверие, убежден Александр Лукашенко. "Полагаем, что это несет огромные выгоды для всего континента - от Атлантики до Тихого океана", - заметил он.

"Не должны появляться новые разделительные линии, а урегулирование затяжных конфликтов может происходить посредством многостороннего экономического сотрудничества. Такую логику необходимо противопоставлять тем, кто распространяет мнение, что Запад и Восток не нужны друг другу", - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что странам надо снова научиться слушать и слышать аргументы друг друга, быть готовыми к разумным компромиссам. "Говорю и о российских, и о европейских, американских, китайских партнерах. О больших и малых странах, ближних и дальних соседях", - добавил белорусский лидер.-0-