Дмитрий Жук назначен главным редактором газеты "СБ. Беларусь сегодня"

6 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Дмитрия Жука главным редактором учреждения Администрации Президента Республики Беларусь "Редакция газеты "Советская Белоруссия", передает корреспондент БЕЛТА.

"Задача стоит одна - честно, справедливо показывать то, как живет страна, не юлить и дать людям максимально объективную информацию", - заявил Дмитрий Жук представителям СМИ.

Для этого, по его словам, необходимо соблюдать абсолютно простые вещи: слушать и слышать, видеть и, самое главное, учитывать интересы граждан. "Делать газету, редактором которой я назначен, именно в интересах ее читателей, то есть белорусов", - подчеркнул он.

Дмитрий Александрович Жук родился 7 июля 1970 года в деревне Летковщина Слуцкого района Минской области.

В 1992 году окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. В 2013 году - Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

В 1992-1993 годах - учитель белорусского языка и литературы школы-гимназии №199 г. Минска.

В журналистике с 1993 года. Работал на различных должностях в Издательско-информационном центре Национального банка Республики Беларусь, заместителем генерального директора информагентства "Интерфакс-Запад".

С ноября 1999 года по май 2003 года - руководитель пресс-службы Президента Республики Беларусь.

2 мая 2003 года указом Президента назначен генеральным директором РУП "Белорусское телеграфное агентство".

Лауреат специальных премий Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства 2005 и 2016 годов. За значительный вклад в развитие современных информационных технологий награжден медалью "За трудовые заслуги", за большой личный вклад в реализацию государственной информационной политики - орденом Почета.-0-