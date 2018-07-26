Беларусь и Колумбия планируют взаимно отменить визы для владельцев диппаспортов

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Колумбия планируют взаимно отменить визы для владельцев дипломатических, официальных и рабочих паспортов. Это следует из указа Президента Беларуси Александра Лукашенко №293 от 24 июля, который опубликован на
Глава государства одобрил соответствующее межправительственное соглашение между двумя странами в качестве основы для проведения переговоров.
Министерство иностранных дел уполномочено на проведение переговоров по проекту документа и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.-0-
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