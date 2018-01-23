Лукашенко встретился со спецпредставителем ПА ОБСЕ Кентом Харстедом

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился сегодня со специальным представителем ПА ОБСЕ по Восточной Европе Кентом Харстедом, передает корреспондент БЕЛТА.

Визит в Беларусь Кента Харстеда проходит 21-24 января. Основная цель приезда - первый страновой визит в соответствии с мандатом спецпредставителя, в рамках которого акцент будет сделан на обсуждении рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по вопросам совершенствования избирательного процесса в Беларуси.

Программа визита также включает встречи с руководством Центризбиркома, Палаты представителей Национального собрания, МИД, посещение Белорусской торгово-промышленной палаты, Парка высоких технологий и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Кент Харстед в октябре 2015-го и сентябре 2016-го года был специальным координатором миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на президентских и парламентских выборах в Беларуси.-0-

Лукашенко - Харстеду: мы готовы к обсуждению любых проблем и вопросов "Я хочу еще раз заверить вас, что мы будем иметь очень хорошие отношения с организацией. Мы готовы к обсуждению любых проблем и вопросов", - заявил глава государства.

Лукашенко: Беларусь и далее будет для ОБСЕ хорошей опорой в центре Европы "Что касается безопасности европейской, региональной, вы знаете наше отношение ко многим вещам, тенденциям в Европе. Вы знаете наше отношение к вопросам безопасности, войны и мира, - сказал Александр Лукашенко. - Мы и дальше будем придерживаться этой позиции. И, поверьте, для ОБСЕ мы будем хорошей опорой здесь, в центре Европы, и мы будем делать все, чтобы в нашем общем европейском доме был мир и порядок". По словам Президента, необходимо срочно что-то предпринимать, чтобы как-то снизить негативную тенденцию, характеризующую напряженность в Европе.