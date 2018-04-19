Додон пообещал научить Лукашенко возделывать виноград

19 апреля, Порумбень /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Молдовы Игорь Додон пообещал научить Президента Беларуси Александра Лукашенко возделывать виноград и производить из него натуральное вино. Об этом главы государств сообщили сегодня журналистам, посещая институт растениеводства "Порумбень", передает корреспондент БЕЛТА.
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