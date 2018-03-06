Дворец гимнастики торжественно открыли в Минске

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике (Дворец гимнастики) торжественно открылся в Минске на проспекте Победителей. В церемонии принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства вместе с олимпийскими чемпионками - белоруской Мариной Лобач и россиянкой Алиной Кабаевой, а также с председателем Белорусской ассоциации гимнастики Еленой Скрипель и мэром Минска Андреем Шорцем перерезали символическую ленту в фойе центра, затем символический ключ был передан членам национальной команды Беларуси по художественной гимнастике.

В торжественном открытии республиканского центра приняли участие президент Европейского союза гимнастики Фарид Гаибов, главный тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарская, известные белорусские гимнастки и тренеры, юные спортсменки.

РЕПОРТАЖ: Мечты сбываются - белорусские гимнастки обрели новый дом Вдоль всего проспекта встречаются билборды с изображениями белорусских граций и надписью "Мечты сбываются!". Для гимнасток это не высокие слова, а констатация факта. Белорусской художественной гимнастике удалось обрести свой уютный дом.

Решение о строительстве Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике было принято Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Активная фаза работ началась в октябре 2016 года, и спустя полтора года знаковый объект готов. Комплекс для художественной гимнастики включает два больших тренировочных зала, два зала для групп начальной подготовки, четыре зала хореографии, зал аэробики, а также бассейн, две сауны, тренажерный зал, солярий, кафе, гостиничный блок на 18 мест, кардиозону, кабинет физиотерапии, массажный кабинет, процедурные помещения и комнаты отдыха, административный блок.-0-