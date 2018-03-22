"Еду сюда как домой" - Лукашенко подчеркивает особую дружбу между народами Беларуси и Грузии

22 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает особую дружбу между народами Беларуси и Грузии и добрые чувства, которые остались еще с советских времен. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня в Тбилиси на переговорах с президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я действительно сюда еду как домой. Хоть и во второй раз. Но я чувствую, что здесь близкие нам люди", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что, будучи Президентом, бывал много раз в разных странах. "Искренне скажу, что в какие-то поездки едешь и знаешь, что это тяжелая работа. В Грузию, я понимаю, что еду работать, но с большим трепетом всегда и в ожидании, что здесь очень хорошие, добродушные, порядочные люди", - сказал он.

Глава белорусского государства согласился со словами грузинского лидера о том, что сотрудничество двух стран развивается в первую очередь ради граждан. Это касается взаимодействия как в сфере поставок и производства продуктов питания, так и сложной техники. "Думаю, что в результате наших двухдневных встреч мы найдем и другие пути поставок в Беларусь и обратно, чтобы более активно шел товарообмен", - уверен Александр Лукашенко.

"У Беларуси нет закрытых тем в сотрудничестве с Грузией. Все, на что мы способны, все, что Грузия видит у нас и хочет, чтобы развивалось здесь, мы всегда идем навстречу", - подчеркнул белорусский лидер. Он также выразил уверенность, что страны уже в текущем году смогут преодолеть отметку в $200 млн во взаимной торговле.

Гиоргий Маргвелашвили также высказался за развитие отношений между Беларусью и Грузией. "У нас есть возможность здесь вместе собираться и работать на благо наших граждан. Этот визит ознаменован тем, что мы будем подписывать договор, который будет определять отношения между Беларусью и Грузией на многие десятилетия. Спасибо вам лично за дружбу и хорошее отношение", - сказал Президент Грузии.

Он подчеркнул, что отношения двух стран для многих в мире могут быть примером.-0-