Эксклюзивные кадры президентского биатлона в Раубичах: как это было (видео)

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне посетил "Раубичи", которые принимали финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер". Соревнования стали настоящим праздником для ребят. Опробовал лыжню и глава государства. Как это было, вспоминаем в эксклюзивном видеоматериале БЕЛТА.

Несмотря на сильные снегопады, в спорткомплексе разворачивались настоящие спортивные баталии за места на пьедестале. Юные биатлонисты, вдохновленные успехами в Пхенчхане белорусской золотой олимпийской четверки, стремились показать все, на что они способны. А благодаря приезду на спортивный праздник Президента и звезд спорта, это событие станет для них незабываемым.

Александр Лукашенко не только вручил награды победителям и призерам "Снежного снайпера", но и сам вышел на лыжню. Компанию ему составили олимпийские чемпионки Дарья Домрачева, Ирина Кривко, Динара Алимбекова. В числе импровизированной президентской команды был и младший сын главы государства Николай, который до этого также успешно участвовал в биатлонных баталиях в своей возрастной группе. Вместе с Александром Лукашенко на дистанцию также вышли пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, госслужащая Дарья Шманай, бронзовый призер Олимпиады в Нагано Алексей Айдаров, призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Ксения Санкович, врач Светлана Коношенко, преподаватель физкультуры Острошицко-Городокской средней школы Анатолий Васько, студентка БНТУ Алина Роскач, военнослужащий Алексей Бритых.

На видео собраны лучшие кадры дня, в том числе моменты подготовки президентской команды к прохождению дистанции, стрельбы по мишеням и многое другое. Не осталась без внимания и активность болельщиков на трибунах, которые поддерживали биатлонистов в непростых погодных условиях.-0-