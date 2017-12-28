Елка в стиле стимпанк и панно из бересты - учащиеся вручили Лукашенко новогодние подарки

28 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Учащиеся вручили Президенту Беларуси Александру Лукашенко новогодние сувениры, сделанные своими руками, от имени всех детей Беларуси. Подарки были сегодня переданы лично главе государства на новогоднем благотворительном празднике для детей, который прошел во Дворце Республики в рамках акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

Один из подарков - панно "Зимние забавы". На нем изображены дети, играющие в хоккей, катающиеся на лыжах, коньках и санках, играющие в снежки и лепящие снеговика. Работа выполнена из тонкой расслоенной бересты и оформлена дополнением из объемной коры. Ее авторами стали учащиеся объединения по интересам "Плафо" Жлобинского городского центра творчества детей и молодежи "Эврика".

Второй сувенир, врученный Президенту, - арт-объект "Сказочница". Это новогодняя елка, выполненная в стиле стимпанк в виде полумесяца из дерева и кожи. Основными элементами ее отделки стали детали часовых механизмов, металлические молнии, фигурное цветное стекло. Елка украшена декорированной цветной светодиодной лентой, в качестве елочного украшения использован символ 2018 года - собака. Работа выполнена учащимися Лидского государственного профессионального лицея мелиоративного строительства.-0-