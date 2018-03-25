"Это была красивая победа" - Лукашенко поздравил Домрачеву с блестящим завершением сезона

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил биатлонистку Дарью Домрачеву с блестящим завершением сезона 2017/2018 года - золотой медалью в последнем старте этапа Кубка мира в Тюмени. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Это была красивая победа в очень красивой гонке. Ты в очередной раз проявила свои лучшие чемпионские качества - выдающийся талант, исключительную работоспособность и неисчерпаемое стремление к наивысшему результату", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Дарье Домрачевой крепкого здоровья и успешной подготовки к новому сезону.-0-
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