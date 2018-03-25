"Это была красивая победа" - Лукашенко поздравил Домрачеву с блестящим завершением сезона

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил биатлонистку Дарью Домрачеву с блестящим завершением сезона 2017/2018 года - золотой медалью в последнем старте этапа Кубка мира в Тюмени. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Дарья Домрачева выиграла заключительную гонку с массового старта на этапе КМ в Тюмени Белорусская биатлонистка успешно провела заключительную стрельбу стоя и смогла опередить соперниц, которые немного раньше ушли с огневого рубежа. Результат Дарьи Домрачевой - 34 мин. 26,0 сек. (0+0+1+0). В финишном спурте второе место досталось Паулине Фиалковой из Словакии - +1,9 сек. (1+0+0+0).

"Это была красивая победа в очень красивой гонке. Ты в очередной раз проявила свои лучшие чемпионские качества - выдающийся талант, исключительную работоспособность и неисчерпаемое стремление к наивысшему результату", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Дарье Домрачевой крепкого здоровья и успешной подготовки к новому сезону.-0-