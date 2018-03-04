"Это мужик, молодец!" - Лукашенко о выступлении младшего сына на "Снежном снайпере"

4 марта, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения финального этапа республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" прокомментировал выступление своего младшего сына Николая, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что Николай приболел, но все равно решил участвовать в соревнованиях. "У него результаты на 2,5-3 минуты хуже, чем на предыдущем этапе, но я ему прощаю, потому что уже стоял вопрос, быть или не быть, но он говорит: куда деваться, пообещал команде. Это мужик, молодец! Не пошел болеть, пошел сюда", - отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко вручил награды победителям и призерам "Снежного снайпера" Награды ребятам также вручали олимпийские чемпионы, члены национальной команды Беларуси по биатлону Дарья Домрачева, Ирина Кривко и Динара Алимбекова.

Журналисты поинтересовались у Президента, как его сын все успевает, ведь кроме лыж Николай увлекается хоккеем, музыкой, изучает иностранные языки. Александр Лукашенко пояснил, что дети в своем возрасте могут покорить все, что захотят. "Важно не потерять это золотое время, когда им все поддается", - подчеркнул он.

При этом Президент обратил внимание, что его младший сын пока не думает становиться ни биатлонистом, ни хоккеистом. "Я его не уговариваю, он еще маленький. Больше всего у него получалось плавание, но он категорически отверг его, говорит, что это нудный вид спорта. У него неплохо с лыжами, потому что он высокий. Говорит, что это ему тоже нудно. А вот хоккей - это все. Поэтому я не знаю, каким видом спорта он будет заниматься. Я его просто учу тому, что умею я", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-