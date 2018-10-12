"Это сотни тысяч рабочих мест" - Лукашенко рассказал, чем важно региональное сотрудничество с Россией

12 октября, Могилев /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Именно в регионах Беларуси и России начинается множество производственных и технологических цепочек по выпуску совместной продукции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Практически в каждом белорусском изделии, будь это трактор, большегрузный или легковой автомобиль, бытовой прибор, есть российский компонент, - констатировал Александр Лукашенко. - В настоящее время более 8 тыс. предприятий двух государств связаны производственной кооперацией. В Беларуси около 3 тыс. организаций с российским уставным капиталом. В России зарегистрировано примерно 50 совместных производств, создано около 160 субъектов товаропроводящей сети с белорусским капиталом. Это сотни тысяч рабочих мест, что в нынешнее время является определенным достижением".

О взаимной заинтересованности в развитии межрегиональных связей свидетельствует высокая интенсивность обмена визитами делегаций различного уровня, отметил Президент. Подписано около 80 договоров о сотрудничестве с 36 субъектами Российской Федерации. Основными торговыми партнерами Беларуси остаются Москва и Санкт-Петербург, республики Татарстан и Башкортостан, Пермский край, а также Брянская, Калужская, Московская, Смоленская и Тюменская области. Объем торговли с этими регионами составляет более 70% белорусско-российского товарооборота.

"Это очень высокий результат, но важно наладить такой же темп сотрудничества и с другими субъектами Российской Федерации. Считаю, что у нас имеются все необходимые инструменты. В настоящее время почти с 60 регионами России созданы совместные рабочие группы и советы по деловому сотрудничеству. У российских партнеров есть возможность отрабатывать в Беларуси все актуальные вопросы напрямую с должностными лицами в нашем правительстве и местных органах власти", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что присутствующие на мероприятии руководители российских регионов подтвердят эти слова. "Ни один из них не обидится на меня, потому что приезд руководителя российского региона - это обязательная встреча с Президентом Беларуси, это анализ тех проблем, которые складываются в отношениях между Беларусью и конкретным регионом, и принятие на месте конкретных мер", - подчеркнул Президент.

По его словам, Форум регионов Беларуси и России стал хорошей традицией для президентов двух стран, руководителей регионов, представителей бизнес-сообщества и экспертов, площадкой для обсуждения ключевых вопросов межгосударственных отношений.

"Мы внимательно изучили, как на местном уровне реализуются наши общие планы в социальной политике, аграрной и промышленной сферах. Ознакомились с перспективными направлениями развития высоких технологий, инноваций и информационного общества. Сегодня нам необходимо проанализировать и определить те сферы, в которых межрегиональное взаимодействие могло бы оказать дополнительное положительное влияние на интеграционные процессы в рамках нашего союза", - добавил белорусский лидер.-0-

Лукашенко предлагает создать импортозамещающие программы для загрузки белорусско-российских предприятий Глава государства отметил, что в белорусско-российских экономических отношениях по-прежнему остается актуальной тема проведения согласованной политики в промышленной сфере и углубления кооперации.

Лукашенко: сотрудничество в АПК - наиболее чувствительный вопрос в торговле с Россией "Нашими главными задачами продолжают оставаться устранение всяких ограничений во взаимной торговле и обеспечение равных условий деятельности хозяйствующих субъектов. Наиболее чувствительный вопрос - это сотрудничество в агрокомплексе", - сказал Александр Лукашенко.